EEUU: Exasesora de Casa Blanca asegura que Trump sabía que seguidores irían armados

A más de un año del asalto al Capitolio, nuevas declaraciones de una ex asesora de la Casa Blanca habían removido el triste episodio ocurrido en Estados Unidos.

“Estaba cerca de una conversación y escuche al presidente decir algo como: ‘No me importa que tengan armas, no están aquí para lastimarme, deja entrar a mi gente, y pueden marchar al Capitolio, quiten los detectores’”, señaló Cassidy Hutchinson, ex asesora de la Casa Blanca, mientras brindaba su testimonio sobre el asalto a la Casa Blanca ocurrido en Enero del 2021, con el objetivo de anular las elecciones del 2020.

TRUMP RESPONDIÓ

Asimismo, el controversial ex mandatario estadounidense Donald Trump, se pronunció negando las declaraciones vertidas por Hutchinson, llamándola “resentida” ya que la habría rechazado para que sea parte de su equipo de trabajo en Florida.