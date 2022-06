Johnny Depp tras ganar juicio contra Amber Heard: "El jurado me devolvió la vida"

A través de sus redes sociales, el actor norteamericano, Johnny Depp, se pronunció tras escuchar el veredicto final del jurado a cargo del juicio contra su exesposa, Amber Heard, y que falló en favor del actor de "Piratas del Caribe", quien recibirá 15 millones de dólares.

Mediante su cuenta de Instagram, Depp publicó un extenso comunicado de 2 capturas, en el cual señala que todo este proceso ha dañado profundamente la salud emocional y mental, tanto de su persona como de su familia y que espera no volver a pasar por una situación similar por el resto de su vida.

"Se me formularon denuncias falsas, muy graves y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenido odioso, aunque nunca se me imputaron cargos. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera. Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Estoy verdaderamente honrado".

Abogada se pronuncia

Asimismo, tras escuchar el veredicto final de la Corte, la abogada del actor, Camile Vásquez, acompañada del equipo de defensa legal que defendió a Johnny Depp, brindó declaraciones para los medios y agradeció la decisión del jurado.

"Estamos muy agradecidos con el jurado, por la decisión que han tomado. Esto ha significado un gran uso de recursos y un desgaste emocional para todos los involucrados. Estamos muy honrados por el resultado que finalmente llevó a que el señor Depp reciba justicia", indicó.

Cabe precisar que el jurado a cargo del famoso juicio, encontró responsabilidad en ambas partes, sin embargo, se considera como ganador a Johnny Depp porque solo tendrá que pagarle 2 millones de dólares a su exesposa, en comparación con los 15 millones que Amber Heard deberá entregar a Depp.