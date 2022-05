Johnny Depp: Kate Moss declaró en juicio contra Amber Heard

La supermodelo británica Kate Moss fue convocada como testigo ante el juicio que atraviesa el actor Johnny Depp y su ex esposa, Amber Heard, luego de que esta última la mencionara en una supuesta agresión que habría sufrido Moss en las escalera, a manos del protagonista de la popular saga Piratas del Caribe.

A través de una breve aparición por videoconferencia, la modelo británica desmintió haber sufrido violencia de parte del actor, además relató el controversial incidente en el que cayó por las escaleras, durante su relación con Johnny Depp.

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Y grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor”, testificó Moss en el tribunal de Fairfax, Virginia.

Del mismo modo, Benjamin Chew, abogado del equipo legal de Depp, le pidió a Moss que relatara la participación que habría tenido su representado, en este hecho.

“Depp regresó corriendo, me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”, finalizó la supermodelo.

SOBRE SUPUESTAS AGRESIONES

Asimismo, la supermodelo británica Kate Moss, convocada por el equipo legal de Depp, se le cuestionó si había sufrido algún tipo de violencia en manos del popular actor.

“No, nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras”, acotó.