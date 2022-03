Ucranianos temen nuevo ataque ruso contra Kiev

Tras cumplirse más de un mes desde el inicio de los ataques rusos en territorio de Ucrania. La población de dicho país tenga planeado un nuevo atentado contra la capital Kiev, a pesar de que desde el Kremlin anunciaron que su intención no era tomar dicha ciudad.

En los últimos días y en medio de las alarmas antiaéreas, los ucranianos tomaron medidas para proteger sus principales calles y monumentos de la capital ante un posible ataque de la armada rusa en Kiev, manteniéndose alertas en todo momento.

Ataques a Leópolis

En tanto, el ejército de Vladimir Putin continúa con los ataques y ahora, la ciudad de Leópolis fue nuevamente víctima de la armada rusa. Los soldados destruyeron un depósito de petróleo en medio de sus ataques. "Los pisos estaban ardiendo, pedimos ayuda para apagar el fuego pero nadie lo hizo. No hay agua, no hay comida, no hay nada", sostuvo uno de los pobladores.