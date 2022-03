Temor ante ataque nuclear: “el desenlace será de pronóstico reservado”

Por séptimo día consecutivo, Rusia continuó sus ataques sobre diversos puntos de Ucrania, llegando a bombardear a la segunda ciudad más importante del país. Ante la escalada de violencia, algunos hablan de un posible desenlace nuclear, ¿es posible? Al respecto, el internacionalista y exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, Andrés Gómez de la Torre, conversó con Paco Flores para 24 Horas Mediodía sobre las implicancias de este conflicto en Europa occidental y en el mundo.

“Estamos entrando a una nueva fase de la guerra. Empezó como una guerra silente, con ataques cibernéticos, desinformación (…) ahora, estamos en la parte final que es la toma de la capital de Kiev de Ucrania. (…) El desenlace de este conflicto es de pronóstico reservado”, explicó el especialista.

APOYO EN ARMAMENTO, PERO SIN INTERVENCIÓN MILITAR

Los países, por su parte, han optado por apoyar a Ucrania enviando armamento, más no enfrentándose directamente con el gigante ruso. “Inglaterra envió mil misiles anti tanque, Alemania ha hecho un giro pragmático y está dispuesto a enviar material bélico, al igual que España, Finlandia, entre otros. Hay ayuda militar, pero no intervención militar directa. Creo que Zelenski se confió mucho en un respaldo fuerte de la OTAN, y era obvio que Ucrania no es parte de la OTAN, por lo que allí a Zelenski le faltó equilibrar mejor la situación”, manifestó el analista.

DES NAZIFICACIÓN

“Acá hay instrumentos de negociación de la Federación Rusa como de los países occidentales, países que no son partes de la OTAN ofrecen asistencia de armas y no un involucramiento activo de las fuerzas armadas. Se habla de des nazificación, que podría inferirse a la salida de Zelenski. Lo que querría Rusia es un perfil de mandatario más prorruso”, explicó el internacionalista.