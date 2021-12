Mujer grabó a taxista que la acosó durante una carrera

A través de las redes sociales una mujer de 26 años denunció el miedo y desesperación que sintió cuando fue acosada por un taxista en Colombia. La mujer identificada como María Paula estaba de regreso a casa a bordo de un taxi cuando el conductor del taxi empezó a lanzarle comentarios sexuales durante todo el camino.

“Empezó a hacer comentarios incómodos y explícitos de porque no lo llevaba mi casa porque no compraba una casa para vivir con el que, si mi hermano realmente me estaba esperando porque él quería ir y estos comentarios que algunos quedaron evidenciados en el video”, contó la víctima.

La joven decidió grabar el momento y publicarlo en redes sociales para exponer la dura realidad que atraviesan miles de mujeres por el acoso sexual callejero. El Perú no es ajeno a esta problemática, a diario niñas, jóvenes o adultas son acosadas en taxis, transporte público o hasta en la calle.

ACOSO CALLEJERO

Las mujeres ya no se sienten libres de transitar por las calles de nuestro país y así lo señala un estudio de la Pontificia Universidad Católica del Perú que revela que nueve de cada diez mujeres solo en la capital han sido víctimas de acoso sexual callejero.

El acoso sexual callejero es un delito en nuestro país. Por esta razón, el Ministerio de la Mujer recomienda que si una es víctima de un silbido, tocamiento, frase o halago no consentido puede denunciar el hecho en cualquier comisaría.