OMS: Chile es ejemplo de que la vacunación no reemplaza la prevención

Pese a tener un ambicioso Plan de Vacunación contra la Covid-19, los indicadores sanitarios no muestran los resultados alentadores que Chile esperaba. Esta última jornada se han reportado 7.023 nuevos casos lo que suma un total de 38.699 casos activos, la cifra más alta desde que se tiene registro.

Sobre este preocupante panorama, la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró que el país sureño es la demostración de que las medidas preventivas no deben abandonarse y deben continuar a la par con el proceso de inmunización.

"Tras la distribución de vacunas hay quienes dejan de cumplir medidas tales como el distanciamiento físico, la higiene de manos, la ventilación o el evitar lugares concurridos, y todo eso tiene que continuar junto a la vacunación", alertó la responsable de la unidad técnica anticovid de la OMS, Maria Van Kerkhove.

“Podría esperarse que con las vacunaciones los casos bajaran, pero son sólo una de las herramientas para frenar los contagios y no podemos descansar sólo en ellas, así que por favor sigan tomando el resto de medidas”, agregó.

INMUNIDAD DE REBAÑO:

La ex subsecretaria de Salud y asesora de la OMS para vacunas, Jeanette Vega, señaló que a pesar del exitoso plan de vacunación, no se va a tener inmunidad de rebaño ni en Chile ni en el mundo, porque significa que el 80% de la población inmunizada, no vacunada.