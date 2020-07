Brasil: cancelan tradicional fiesta de fin de año de Río de Janeiro por coronavirus

Los fuegos artificiales, bailes y la gran celebración que lleva a cabo Río de Janeiro, cada año dejará de lado sus fiestas este año. Atrás quedarán los miles de bombardas que deslumbran el firmamento y las pantallas gigantes para ver de cerca a diversos artistas que con su música hacen bailar a todos los cariocas.

El tradicional evento que, congrega a millones de asistentes anualmente en la playa de Copabacana, ha sido suspendido por autoridades de la capital.

La celebración de fin de año, comenzó a fines de 1960, y con el tiempo se convirtió en el más multitudinario festejo de cada 31 de diciembre en Brasil, en donde las personas disfrutan a orillas del mar y despiden el año.

El evento ya conocido mundialmente por miles de turistas que llegan para despedir el año deja en el estado de Río una enorme fuente de ingresos para su economía, ahora afectada al igual que sus ciudadanos por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, este no es único evento que podría ser cancelado por la COVID-19, el carnaval de Río, otro de los grandes eventos, está también en evaluación, pues las principales escuelas de samba ya han anunciado que no desfilarán en caso de que no exista una vacuna para febrero próximo.