Donald Trump reconoce que crisis del coronavirus podría emporar y pide usar mascarillas

Estados Unidos registra más de 141 mil muertes a causa del coronavirus y casi 4 millones de casos confirmados de COVID-19. El presidente, Donald Trump exigió usar mascarillas. “Estamos pidiendo a todos que cuando no puedan distanciarse socialmente, usen una máscara, les guste o no la máscara, tendrán un impacto”, señaló durante un discurso en donde él no hacía uso de la mascarilla.

Donald Trump ya no insiste en que se trata de una decisión personal, asegura que es necesario porque la situación empeorará.

Durante las últimas semanas, el presidente Trump se ha mostrado renuente a usar mascarilla en público o frente a la prensa. El pasado 11 de julio fue la primera vez que a Donald Trump se le vio con mascarilla y fue en una visita a un hospital.