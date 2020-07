Dr. Anthony Fauci advierte que Estados Unidos podría registrar 100 mil casos diarios de coronavirus

Las proyecciones de la COVID-19 no son alentadoras para Estados Unidos, ya que el país llegaría a reportar aún cifras más impactantes en sus casos diarios, según advirtió el epidemiólogo de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci. “Estamos registrando ahora más de 40 mil casos por día y no me sorprendería que lleguemos a 100 mil casos por día, si no revertimos esto, estoy muy preocupado”, advirtió.

Hoy la nación reportó un nuevo récord en sus contagios, más de 52 mil nuevos casos positivos de coronavirus en un solo día, con lo cual el balance total de infectados se aproxima a los 2 millones 700 mil infectados.

El levantamiento de restricciones en el país sería la causa principal del incremento en los casos, debido a que al menos 26 estados han reportado un aumento no solo en contagios, sino también en las hospitalizaciones.