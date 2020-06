EEUU: Rolling Stones enjuiciaría a Donald Trump por indebido uso político de sus canciones

La banda de rock británico Rolling Stones amenaza enjuiciar al mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, por el indebido uso político de sus canciones.

Esto, luego de la campaña de Trump utilizara la canción “You Can’t Always Get What You Want” en su último mitin de Tulsa, en Oklahoma.

Por ese motivo, la mítica agrupación dio a conocer que sus abogados ya trabaja con la compañía que tienen los derechos musicales para que detenga el uso de sus canciones.

No es la primera vez que artistas musicales prohíben que Donald Trump utilice sus música. Entre ellos, el grupo de rock Queen con su tema "We are The Champions", la cual sostuvo que habían utilizado "contra su voluntad".