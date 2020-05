Israel: hallan anticuerpo que podría frenar avance del COVID-19

En Israel un grupo de científicos hallaron un anticuerpo denominado Shalom Corona que podrá neutralizar el avance del COVID-19 en el organismo. El Ministerio de Defensa de dicho país fueron los encargados de dar a conocer este descubrimiento.

Al respecto el embajador israelí en Colombia, Christian Cantor, manifestó hallazgo del Instituto de Investigación Biológica de Israel, se caracteriza por frenar el avance del virus.

“Si alguien está contagiado con el virus, a través de este antídoto se puede ingresar al cuerpo y eliminar el virus, neutralizando para que no dañe el cuerpo, no cura pero ya no puede dañar la salud de la persona”, expresó el diplomático.

Los especialistas israelíes también descubrieron otros tres anticuerpos que ayudarían a combatir el nuevo coronavirus. Por su parte, el presidente de esta nación saludó el avance científico.