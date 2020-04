Coronavirus en España: médico saludó las medidas dispuestas por las autoridades peruanas

Mediante enlace vía Skype un equipo de 24 Horas logró entablar comunicación con el médico español Jesús Candel, quien saludó las medidas dispuestas por las autoridades peruanas a fin de frenar la propagación del coronavirus y así evitar lo ocurrido en España y otros países alrededor del mundo, donde la cifra de fallecidos es de miles.

“Yo me sentiría orgulloso de tener un presidente (como el de ustedes). Desgraciadamente no hemos tenido. Yo animo a todos los peruanos que si tenéis un presidente que está diciendo eso, yo como científico como médico que soy, envidio tener a un líder así y que le hagáis el mayor de los casos. Este virus de la naturaleza o quien sea haya creado realmente es algo que se hace fuerte si no tenéis solidaridad entre vosotros”, expresó.

Asimismo, instó a los gobiernos del mundo a realizar test rápido entre la población, para descartar la presencia del COVID-19, especialmente en las personas que presentan síntomas de la enfermedad, para disponer las medidas pertinentes como la cuarentena, en caso salgo positivo el resultado.