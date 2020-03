Estudiantes peruanos siguen varados en Estados Unidos

Desde Wyoming, New York, Georgia, Santiago, Pensilvania, Massachusetts, Chicago, Miami más de 2800 estudiantes universitarios peruanos que viajaron a Estados Unidos con el programa de intercambio cultural Work and Travel solicitan ayuda para regresar al país, algunos de ellos ya no cuentan con trabajo, las visas con las que viajaron vencerán pronto y los establecimientos de comida no están abastecidos.

Ellos viajaron por motivos laborales, ya que el programa Work and Travel les permite trabajar durante sus vacaciones de tres meses en Estados Unidos y posteriormente volver a casa; sin embargo el estado de emergencia naciona​l decretado por el presidente de la República, Martín Vizcarra, como medida extraordinaria para frenar el coronavirus los ha dejado varados en diferentes ciudades de los Estados Unidos.

Por su parte, el Canciller de la República, Gustavo Meza Cuadra, aseguró que no será posible repatriar a todos los peruanos varados en el extranjero, sin embargo se están haciendo los esfuerzos necesarios para que las poblaciones más vulnerables puedan regresar al Perú.