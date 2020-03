Coronavirus en Sudamérica: presidente Bolsonaro comparó al COVID-19 con una "pequeña gripe"

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se encuentra inmerso en la polémica tras restarle importancia al nuevo coronavirus y compararlo con un resfriado.

“En caso fuese contagiado por el virus no me preocuparía, no sentiría nada o como mucho tendría una pequeña gripe”, expresó el mandatario de Brasil, el país sudamericano más afectado por dicha enfermedad.

Mientras tanto, en Argentina, fueron reportadas ocho víctimas mortales y 502 personas contagiadas. Por su parte, el Ejército instaló un hospital de campaña en Buenos Aires para atender a los pacientes.

Y en Colombia se llevó a cabo el primer día de cuarentena nacional. Esta situación provocó una serie de inconvenientes en diversas partes del país, especialmente para acceder al transporte cuando se dirigían a sus centros de trabajo.