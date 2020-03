Italia: habla peruano que reprodujo himno nacional para dar ánimos a compatriotas

El accionar de un peruano residente en Turín (Italia), traspasó fronteras, luego que reprodujera el himno nacional del Perú en plena cuarentena para dar ánimos a los compatriotas residentes en el país.

Se trata de Jesús Arredondo, quien decidió sacar sus parlantes y otros implementos para alegrar a sus vecinos. “Sinceramente yo no pensé que iba a tener tanta acogida. Todo lo hice improvisadamente para alegrar un poquito aquí y comenzaron a llegar los mensajes de personas que no conozco. No solamente de aquí de Italia sino de todo el mundo”, expresó.

Asimismo, manifestó que aunque la situación que vive Italia es crítica en estos momentos por los contagios y muertes a causa del COVID-19, la población está respetando el aislamiento social dispuesto por las autoridades.