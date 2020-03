Coronavirus en el mundo: se reportan 827 muertos en Italia y 86 fallecidos en España

España actualizó hace, pocas, horas. la cifra de víctimas por el COVID 19, donde ya son casi tres mil contagiados y 86 fallecidos, todos mayores de 69 años. El presidente Pedro Sánchez anunció que dedicará 19 millones de euros para combatir el virus.

En Italia, el número de muertos supera los mil, y la policía patrulla las calles para pedir a todos que se queden en sus casas. En las ciudades Italianas todos los negocios cerraron, menos supermercados y farmacias.

En los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, anunció que prohibirá los viajes a su nación para frenar la propagación. Ante esta medida la Unión Europea rechazó esa iniciativa del mandatario norteamericano.

En Chile se reporta 33 casos , en México 11, y en El Salvador, el gobierno de turno anunció que no podrá entrar al país nadie que no sea residente o diplomático, ya que en este país aún no tiene casos de las enfermedad. Por otro lado, Colombia y Ecuador anunció emergencia sanitaria.

En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro se realizó una prueba del coronavirus luego de que su secretario de estado dio positivo

Cabe agregar que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, está en cuarentena, por que su esposa tiene síntomas del coronavirus.