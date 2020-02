España: hombre termina con la cara desfigurada por defender a una mujer

Luego de ayudar a una mujer que estaba siendo violentada brutalmente por su pareja, un hombre terminó con el rostro desfigurado. Su nombre es Raúl López y es un joven que terminó con la cara cortada, luego de que viera un acto machista y violento.

Su mirada se fijó en cómo el sujeto golpeaba y gritaba a su pareja, por lo que no dudó en intervenir para salvar a la mujer de algo peor."En ese momento yo le dije que parara, pero él me respondió con gritos que no me metiera en un asunto de pareja. Que me fuera y los dejara tranquilos", señaló.

"Me dejó inconsciente, siguió pegándome hasta que yo aparecí en la ambulancia", expresó la víctima, quien dijo que denunció al responsable de la paliza, sin embargo aseguró que la mujer aún no ha puesto la denuncia.