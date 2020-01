Chile: mujer fingió pedir una pizza pero en realidad llamó a la policía para denunciar abuso

En Chile, una mujer hizo una llamada de emergencia para denunciar abuso por parte de su pareja y para que él no sospechara, se las ingenió fingiendo que pedía una pizza. Tras esto el agresor fue acusado de intento de feminicidio, luego de haber golpeado y prendido fuego a su pareja dentro de la vivienda que compartían.

“Me dio tres combos en la cabeza. Me incendió con colonia en el pelo, en la espalda. Él mismo, cuando vio que me estaba incendiando, me abrazó intentando apagarlo”, señaló la víctima para un medio chileno.

La víctima de 22 años quedó con la espalda y parte del cabello quemados. Pero pudo salvar su vida gracias a una falsa llamada de delivery que realizó a las autoridades.