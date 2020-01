¡Atención Solteros! Pagan a hombres por casarse con islandesas

Si usted se encuentra soltero y está en busca del amor de su vida, no lo piense más y aliste sus maletas para viajar a Islandia. Y es que las autoridades de ese país están ofreciendo mil novecientos dólares mensuales a los hombres que se casen con una islandesa.

En Islandia están buscando hombres solteros para se muden, porque ha reducido significativamente la población en ese país por lo que las mujeres menores de 40 años y necesitan urgentemente parejas.

Pero no es que en Islandia falten hombres, sino que de sus 320 mil habitantes, el 70 por ciento tiene más de 40 años y las mujeres jóvenes simplemente no quieren comprometerse con personas mayores que ellas, así que deciden no casarse.

Es por ello que el gobierno está tratando de superar la escasez de hombres jóvenes desarrollando un proyecto para aumentar la tasa de natalidad.

Sin embargo, para acceder a este beneficio económico existen algunos requisitos que previamente se deben cumplir. Lo primero, es que la pareja tiene que estar casado por lo menos dos años y si no lo está, deben tener al menos un hijo de por medio. Además, ambos deben acreditar que tienen un trabajo estable en el país y además deben tener propiedades a su nombre.

Este desembolso es parte del régimen de asignaciones familiares que busca ayudar a las familias consolidadas a llevar una mejor calidad de vida. Sin lugar a dudas se trata de una excelente oportunidad para conocer un nuevo país y quizá iniciar una nueva vida con los ingresos suficientes.

Así que ya lo sabe, si usted todavía no encuentra se encuentra soltero, Islandia lo espera con los brazos abiertos.