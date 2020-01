Miss Colombia denuncia fraude en concurso de belleza internacional

En el certamen Miss Global, la representante de Colombia, Jesenia Orozco, protagonizó un escándalo tras denunció fraude durante el certamen de belleza. El evento se realizó el sábado 18 de enero en la ciudad de Oaxaca, en México, y contó con la participación de representantes de 60 países.

Parecía que todo marchaba como en cualquier otro concurso de belleza, pero cambios repentinos en la selección de las candidatas que pasaban a las siguientes fases comenzaron a causar confusión y enfado entre las participantes y el público.

A la ronda de las 10 semifinalistas se agregó la candidata de República Checa y en la siguiente etapa volvieron a sumar siete concursantes.

Ante esta situación, la Miss Colombia no aguantó más y comenzó a gritar sobre el escenario: “¡Es un fraude, es un fraude! Hay una corrupción inmensa en México y no es justo, no es correcto lo que están haciendo aquí.

Al respecto, la organización de Miss Global emitió un comunicado en donde explicó un patrocinador en México, "presionó a la organización para favorecer a la candidata del país azteca".