Novio finge secuestro para no asistir a su matrimonio

Para muchos el matrimonio es un gran paso y no siempre es fácil de dar. En Colombia, un hombre de 55 años que al parecer se arrepintió de casarse y fingió un secuestro para no asistir a la boda. El hecho ocurrió en el municipio de Pitalito, donde la Policía inició un operativo para dar con el paradero del sujeto, del cual no se ha revelado su identidad.

Al enterarse del operativo que se había montado, los amigos del sujeto quienes estaban en conocimiento de que el secuestro era un montaje, decidieron decir la verdad.

La Policía dio con el hombre, quien se encontraba sano y salvo en la casa de un familiar. El sujeto dijo no saber nada sobre el supuesto secuestro, pero si admitió olvidar que debía asistir a su propia boda.