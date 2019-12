México: sufría acoso y ahora es peleadora de lucha libre

Es la reina del ring, no le importa si es un hombre o mujer, ella reparte golpes a diestra y siniestra. Es una luchadora mexicana que lleva 23 años peleando en el mundo de la lucha libre y es que desde el cuadrilátero esta mujer ha recibido el respeto que merece.

Ella es llamada ‘La Zorra’ y aunque es considerada una mujer fuerte y astuta, ella lucha contra el machismo y el acoso que en algún momento sufrió. “Muchos andaban molestándome, acosándome, me decían levántate, inútil. Y yo no me hago para atrás”, recordó.

A pesar de su fortaleza ella sufre de epiléptica, por lo que aún siente temor al subir al ring, pero eso no le amilana y sigue convirtiéndose en una mujer luchadora, aunque el “ambiente es un poco pesado”.