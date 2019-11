Nuevo enemigo político: Gobierno de El Salvador expulsó al cuerpo diplomático de Nicolás Maduro

El presidente salvadoreño Nayib Bukele ordenó la expulsión de su país a los representantes diplomáticos venezolanos nombrados por el gobierno de Nicolás Maduro, argumentando que la decisión estaba en línea con su posición de no reconocer "la legitimidad" del presidente.

La reacción no Maduro no se hizo esperar y catalogó al mandatario de El Salvador como "mequetrefe y pelele del imperialismo". Agregó que "de la historia no te salvas Bukele, te toca tu lugar como traidor".

Frente a esas impugnaciones, el jefe de Estado salvadoreño también lanzó sus dardos a través de un comunicado y pidió mayor respeto. "Habla con un presidente elegido democráticamente a diferencia suya. Contrario a usted, nueve de cada diez personas aprueban mi Gobierno", manifestó.