Protestas en Chile: joven denuncia que fue abusado por Carabineros

El rostro de la represión en Chile es la de un joven de 23 años que denunció haber sido abusado sexualmente por unos carabineros en medio de las protestas. El hombre alegó presunta tortura sexual, lesiones, discriminación, maltrato y amenazas de muerte.

La querella fue presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contra la comisaría 51 de los Carabineros, según confirmó la jefa de ese organismo para la región metropolitana de la capital chilena, Beatriz Contreras.

"Me siguen golpeando, patadas y combos, hasta que me hacen gritar soy maricón con mucha fuerza. Al menos tres efectivos policiales, dos de ellos, me toman por la cintura, me agachan, me bajan los pantalones y ropa interior y luego otro carabinero procede a utilizar su instrumento de servicio, la luma, e introducirla en mi cavidad anal", aseguró el estudiante.

Los hechos ocurrieron presuntamente el lunes 21 de octubre cuando la víctima, un joven universitario, entró a un supermercado a prestar primeros auxilios durante incidentes que ocurrían dentro de ese establecimiento, según narró el denunciante a los observadores del INDH.