José José: falleció a los 71 años el ´Príncipe de la canción'

José Rómulo Sosa Ortiz, conocido en el mundo del espectáculo como José José, ha fallecido este 28 de septiembre a los 71 años. Según informó la prensa mexicana, el cantante murió este sábado en un hospital de Homestead, Florida, tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas.

Las primeras informaciones llegaron de la periodista Ana María Canseco quien indicó que el deceso se produjo al promediar la 1 de la tarde de hoy y precisó que la causa de la muerte del ´Príncipe de la canción´ habría sido por “complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía”.

Desde hace unos meses el intérprete venía siendo atendido en el centro médico de Estados Unidos luego que su hija, Sarita, le pidiera mudarse de México a ese país en beneficio de su salud, sin embargo, la enfermedad estaba demasiado avanzada.

La vida del mito estuvo plagada de por duras batallas, pues luchó contra las drogas y el alcohol, y además tuvo que sufrir la pérdida de su gran don: su exquisita voz.

Recibió importantes reconocimientos a nivel internacional como premios Grammy, más de una veintena de discos de oro y platino y tiene su propia estrella en el pase de la fama de Hollywood.

´El príncipe´ vendió más de 250 millones de discos, es una de las voces más reconocidas de la música en español y no hay duda que sus éxitos "Lo pasado pasado", "Lo que un día no fue no será", "Mi niña", "40 y 20", "Lo dudo" y tantos otros, nos acompañarán para siempre.