Panamá: diputada plantea expulsar a extranjeros con una serie de medidas

Los extranjeros se encuentran bajo la mira en Panamá, luego que Zuley Rodríguez, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, tuviera declaraciones cuestionables.

“Más de un millón de extranjeros viven en Panamá y cada vez estamos viendo como nos van desplazando y nos tratan como ciudadanos de segunda o última categoría, ya estamos en nuestro país como si estuviéramos alquilando y cada vez que nosotros protestamos, esos señores nos atacan en las redes sociales”, manifestó.

Una de las medidas para frenar la ola migratoria que plantea en su reforma es que demuestren un domicilio fijo y propio en territorio panameño, en caso contrario serían expulsados, al igual si no pueden confirmar ante las autoridades solvencia económica, por mencionar algunos.

Sin embargo no es lo único, pues Rodríguez les ha dado una advertencia a los extranjeros que residen en su país. “Queremos informales que las personas que no presentan esta documentación tienen 15 días para irse. Bueno, vamos a darle un mes de prórroga y si no te deportamos. Esas van a ser las reglas de los panameños, van a respetarnos”, aseguró.

Por su parte el gobierno de Panamá se desvinculó de la propuesta. En tanto, las opiniones a favor y en contra de esta iniciativa tienen dividida a la población.