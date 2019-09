Sophia Loren: los 85 años del mito erótico del cine italiano

Sophia Loren cumple 85 años y lo hace con la misma energía de siempre e inmersa en el rodaje de su nueva película, "La vita davanti a sé", que dirige su hijo Edoardo Ponti y cuyo estreno está previsto para marzo del 2020.

Nacida en Roma el 20 de septiembre de 1934, Sophia siempre se sintió y se definió como napolitana. Cuando se estrenó el film “Ayer, hoy y mañana”, la estrella tenía en su carrera ya unas treinta películas, algunas bajo el nombre de Sofia Scicolone o Sophia Lazzaro.

También entonces había superado ya una difícil infancia, marcada por la guerra, la pobreza y una distante relación con su padre, quien solo le dio el apellido pero nunca se hizo cargo ni de ella ni de su hermana.

La diva italiana, icono de la belleza mediterránea es admirada en todo el mundo y el próximo año conmemorará 70 años de carrera.

Entre sus trabajos, Loren siempre será recordada por películas como "Africa sotto i mari" (1953); "Attila" (1954); "Peccato che sia una canaglia" (1954); "That Kind of Woman" (1959); "La Ciociara" (1960); "Matrimonio all'italiana" (1964), "I girasoli" (1970); "Una giornata particolare" (1977) o "Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova" (1978).

Hoy la ganadora de dos Óscar (1962 y 1991) y un León de Oro de Venecia (1998), Sofia Villani Scicolone -su auténtico nombre- ha decidido ponerse delante de cámara a sus 85 años y por tercera vez bajo la dirección de uno de los dos hijos que tuvo con el productor Carlo Ponti y protagonizar esta cinta basada en la novela de 1975 de Romain Gary "La vida por delante".