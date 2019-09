EEUU: Marina confirma que los vídeos en los que aparecen ovnis son reales

La Marina de los Estados Unidos ha confirmado por primera vez que los vídeos de los ovnis son reales y muestran "fenómenos aéreos inexplicables". Las imágenes en cuestión, que comenzaron a aparecer en medios de comunicación como el New York Times a partir de diciembre de 2017, fueron captadas por pilotos de la Marina de los EEUU y obtenido por un grupo de investigación privado.

"La Armada designa los objetos contenidos en estos vídeos como fenómenos aéreos no identificados", dijo Joseph Gradisher el portador de la Marina Norteamericana en una entrevista. "La terminología de 'Fenómenos aéreos no identificados' se utiliza porque proporciona el descriptor básico para los avistamientos/ observaciones de aeronaves/ objetos no autorizados/ no identificados que se han observado entrando u operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por militares", explicó.

El portavoz aclaró que esto no significa que los vídeos muestren extraterrestres, o que la Marina estadounidense sugiera que eso es lo que son. Solo significa que los fenómenos aéreos no identificados (OVNI) son objetos que no se pueden identificar.