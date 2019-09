Argentina: sin piedad, ‘Motochorros’ asaltan con excesiva violencia

A bordo de motocicletas temibles delincuentes siembran el terror en las principales calles de Argentina. Los sujetos son conocidos como ‘Los motochorros’, quienes según sus testimonios actúan sin remordimiento.

“Yo no pienso en la víctima. No pienso si es indefensa” se le escucha decir a uno en un video registrado. Acto seguido agrega lo que más le importa. “Yo me fijo en mi necesidad”.

Como se puede observar en las cámaras de seguridad, los hampones toman a sus víctimas desprevenidas. Desde la acera transitan con su “herramienta de trabajo (moto)” para inmediatamente alejarse en el acto con el botín en mano.

Ante la inseguridad que afrontan los ciudadanos argentinos, el Gobierno ha desplegado 12 mil efectivos a las calles, sin embargo el apoyo parece ser insuficiente.