Supremacismo blanco: ¿la razón detrás de los tiroteos masivos en EEUU?

En la última semana se han registrado dos tiroteos masivos en Estados Unidos que en conjunto a superado la treintena de fallecidos. Pero, muchos se cuestionan qué lleva a que una persona desate su furia contra inocentes.

Aunque hay múltiples razones, una de las más potentes en dicho país es el supremacismo blanco y el racismo. En los últimos 18 meses, los extremistas blancos han sido responsables de 63 muertes en siete episodios distintos, incluidos en tiroteo en la tienda Wallmart de Texas y la masacre en Parkland, Florida.

En estos casos los atacantes manifestaron su rechazo a los inmigrantes, pero el desdén hacia estas personas no solo parte de criminales sino también de ciudadanos de a pie quienes no se cohíben de insultar, golpear, etc.

Durante el gobierno de Donald Trump, los casos de racismo se han evidenciado con mayor facilidad y los críticos lo culpan por la situación que atraviesa ahora el país, sin embargo el asegura que él solo une a las personas.