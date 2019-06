Bella Thorne publica fotos íntimas para evitar chantaje de hacker

Un hacker estuvo chantajeando a la actriz Bella Thorne con publicar fotos que este aseguraba tenía de ella en las que posaba desnuda. En respuesta a las amenazas del desconocido, quien se presume es un adolescente, decidió publicarlas ella misma. Según declaró, "para no dar más poder a otras personas".

"Me siento mal, me siento observada, siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial", afirmó la exchica Disney. Además, la joven de 21 años, adjuntó con las fotos, capturas de pantalla de las conversaciones que mantenía con el sujeto. Como se recuerda, el pasado enero, Thorne reveló a la prensa haber sido víctima de abuso sexual y piscológico cuando era niña.

No es la primera famosa que ha pasado por un chantaje como este. Con ella, son víctimas de violación a la privacidad, celebridades como Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence, Anne Hathaway, Kate Upton y muchas otras.