México: presidente respondió a Trump por anuncio de arancel del 5% a productos de su país

La tensión entre Estados Unidos y México se mantiene, luego que le presidente Donald Trump, anunciara la imposición de aranceles del 5% a todos los productos mexicanos como castigo por la inmigración irregular a su país.

Tras ello, el jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció. “Creo que el presidente Trump va a comprender que no es de esa manera en que se puedan resolver las cosas”, expresó.

Asimismo, señaló que no caerá en provocaciones y agregó que no es cobarde ni timorato. “Insistí en que no vamos nosotros a caer en ninguna provocación”, aseguró.

La respuesta por parte del mandatario estadounidense no se hizo esperar. “México se ha aprovechado de Estados Unidos durante décadas. ¡Es hora de que finalmente hagan lo que se debe hacer!”, indicó Trump.

En México, esta medida afectaría principalmente a la industria automotriz, pero también productos como la palta, tomate y cerveza.