Boy George será protagonista de próximo biopic musical

En la actualidad hay dos tendencias ahora mismo en Hollywood: por un lado están los remakes de películas animadas de Disney y por el otro están las películas sobre cantantes famosos. Así que, después del éxito de “Bohemian Rhapsody” (903,2 millones de dólares recaudados) basa en la vida de Freddy Mercury y el film “Rocketman” inspirada en la vida de otra leyenda de música como lo es Elton Jhon, ahora MGM ha dado luz verde a un biopic sobre la vida de Boy George.

Autor de éxitos como “Karma Chameleon”, “Do You Really Want to Hurt Me” y “Time”, disfrutó de gran éxito en los 80 como líder de la banda Culture Club.Sacha Gervasi se ocupará de dirigir el proyecto, basado en la vida y obra de Boy George.

Con este proyecto, ya serán dos las películas biográficas musicales en las que está trabajando MGM, que también está desarrollando una película sobre la vida de Aretha Franklin protagonizada por Jennifer Hudson.