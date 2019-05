Australia: UBER lanza primer submarino de viaje compartido

El estado australiano de Queensland ha lanzado con la compañía Uber el ScUber, el primer submarino de viaje compartido en la Gran Barrera de Coral. Este lugar es un emblema que no tiene precio para los australianos. Incluida en el Patrimonio Mundial de la Unesco, este ecosistema está amenazado por el cambio climático, la escorrentía agrícola (contaminación por los desechos de esa industria) y el desarrollo económico.

Según especifica la empresa, los pasajeros podrán hacer la reserva a través de la aplicación para viajar desde finales de mayo a mediados de junio. El trayecto es para dos personas y tendrá un costo de unos 1.800 euros.

Los pasajeros bucearán a un máximo de 30 metros, aproximadamente los mismos niveles alcanzados por los buceadores avanzados, con vistas de 180 grados del sitio del Patrimonio Mundial en un submarino a batería.

Cabe señalar que el submarino no tiene un impacto negativo en el arrecife y según Uber, donarán la misma cantidad de tarifa al grupo de conservación de arrecifes "Citizen of the Great Barrier Reef" con cada reserva.