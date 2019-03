Brexit: miles marcharon en Londres para exigir nuevo referéndum

El pueblo británico pide una nueva consulta. Centenares de miles de personas salieron a las calles de Londres este sábado 23 de marzo en una gran movilización para exigir a sus autoridades un segundo referéndum sobre el Brexit.

Bajo el lema ‘Ponlo en manos de la gente’ (Put it to the people), los manifestantes llevaron pancartas y muñecos de nariz grande representando a la primera ministra, Theresa May. Afirman que luego de tres años de debate, la ciudadanía debe tener la última palabra en este asunto.

El Brexit, como se conoce al acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea, se dio luego de un referéndum convocado hace casi tres años por el entonces primer ministro, James Cameron. La polémica victoria de los partidarios de esta salida lo obligaría a dimitir de su cargo.