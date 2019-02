Jennifer Lopez será una de las presentadoras de los premios Oscar 2019

Internacionales

Jueves, 11 de mayo del 2017

Celine Dion rendirá homenaje a película "Titatic" a 20 años de su estreno

A pocos días de celebrarse los premios Billboard en el estadio T-Mobile de la ciudad de Las Vegas, se dio a conocer que la artista canadiense volverá a interpretar el tema "My Heart Will Go On".