Venezuela: ciudadanos toman las calles en Caracas en apoyo a militares sublevados

El alzamiento de un grupo de militares en el Cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Cotiza, en Caracas, desconociendo al régimen de Nicolás Maduro, generó la reacción de los vecinos del sector, quienes salieron a las calles para respaldar a los sublevados y en protesta a la crisis que se vive en el país suramericano.

"Señores, aquí está la Guardia Nacional, miren, lo que ustedes querían. Pueblo de Venezuela, aquí está unida para restablecer el hilo constitucional. ¿Ustedes querían esto? Nosotros también. Ya basta. Vamos a apoyarlos", declaró un sargento en las primeras horas del lunes, rodeado de más de 10 militares.

Tras difundirse el video a través de las redes sociales, los residentes del sector acataron el llamado, por lo que rodearon la sede militar para respaldar las acciones. Sin embargo, la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) para controlar la situación emplearon bombas lacrimógenas y balas de goma. Durante el enfrentamiento, el periodista Luis Parada resultó herido de perdigón mientras daba cobertura a los hechos.

Los manifestantes entonaron las notas del himno nacional de ese país y tocaron cacerolas en señal de indignación. Además, gritaban "fuera Maduro".

En otras zonas de la ciudad capital se ha replicado la protesta. En San Bernardino, al centro de Caracas, los vecinos han colocado barricadas en las calles y piden a los componentes militares a “revelarse contra la desidia” que se vive en el país. “Estamos cansado de desidia que nos ha sumido Maduro y su gente. Nos tienen padeciendo. No hay alimentos, no hay medicamentos, estamos cansado de la inseguridad. Un sueldo mínimo no alcanza para comprar un kilo de carne”, declaró un manifestante a un medio local.

Entre tanto, el observatorio de Internet Netblocks reportó la restricciones en el acceso a Twitter, YouTube e Instagram en Venezuela, medios por el cual sirve de información para la población ante la censura que ha impuesto el Estado sobre los medios tradicionales.