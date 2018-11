Argentina: Charly García revela porqué se lanzó de edificio

El cantante argentino sorprendió a más de uno cuando en el año 2000 saltó desde el noveno piso hacia una piscina. Afortunadamente para los fanáticos, el cantante no sufrió ningún daño.

Años después, Charly García reveló por qué se lanzó desde el edificio. “Yo practicaba saltos. ¿Vos te creés que estaba loco? No estoy loco”, confesó el cantante en una entrevista para Bios. Añadió, además, “¿Sabés por qué me tire?, porque me perseguía la policía. Había un policía abajo y no venía a decirme ‘eh, no se tire’”, explicó García.

Indicó también, que nada le dolió. A sus 67 años, el fenómeno argentino recordó la anécdota como una más de su pasado agitado por sus excesos. Su talento, lo llevó a dar origen a una de las bandas más emblemáticas del rock en español, Sui Generis, la cual fundó junto a Nito Mestre en 1969.

También, tuvo gran éxito como solista y muchas de sus canciones siguen en los corazones de los fanáticos.