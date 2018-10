Keiko Fujimori: prensa internacional habló sobre su puesta en libertad

La Segunda Sala Penal de Apelaciones anuló la detención preliminar que pesaba contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y la noticia de su liberación dio la vuelta al mundo.

Diversos medios de la región y de otros continentes detallaron la puesta en libertad de líder fujimorista, quien era sindicada de ser parte de una organización criminal al interior de su agrupación.

Canales de televisión y medios digitales como Telesur, CNN, TV Chile, The New York Times, El País, The Washington Post y NTN24, fueron algunos de ellos.

De igual manera la fuga a España del destituido ex juez supremo, César Hinostroza, tampoco quedó desapercibida para la prensa internacional.