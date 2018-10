Tina Turner reveló que su esposo la llevó a un burdel en su noche de bodas

La cantante reveló que su primer esposo, Ike Turner, convirtió el mágico momento de la primera noche de bodas en una completa pesadilla, pues la llevó a un burdel. Según Tina Turner, después de la ceremonia de bodas, él la llevó a un espectáculo pornográfico de sexo en vivo.

A sus 78 años, Turner relató que durante sus 16 años de matrimonio, su exmarido la maltrató y abusó de ella. Además, dijo a la revista You de Mail on Sunday, que esta fue una experiencia tan “perturbadora” que intentó borrarla de su memoria. Comentó que aunque se sentía triste y a punto de llorar, no podía huir.

Pero, explicó que después de tantos años le llegó el amor con Edwin Bach, con quien se casó en el 2013, tras varios años de relación, y le salvó la vida ya que le donó uno de sus riñones para un transplante.