Billboard publica las canciones más destacadas del ranking latino del 1994 al 2018

La popular Billboard eligió una lista de las más destacadas 20 Latin Pop Songs entre 1994 y 2018, en las que aparecen iconos de la música en español.

Los temas elegidos son los que permanecieron por más tiempo en los primeros lugares llevándose el primer lugar Luis Fonsi por el tema “No me doy por vencido”, lanzada en agosto de 2008.

El segundo lugar lo ocupa el tema “Bailando” interpretado por Enrique Iglesias, Descemer Bueno y Gente de Zona. “Ginza” del reguetonero J. Balvin, se ubica en el tercer lugar. “Nada valgo sin tu amor” y “Me enamora” del colombiano Juanes ocupan el cuarto y quinto lugar.

El grupo Son By Four y Maná ocupan el sexto y séptimo puesto respectivamente, con las canciones “A puro dolor” y “Si no te hubieras ido”.