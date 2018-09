Julio Iglesias por partida doble: celebró su 75 cumpleaños y 50 años de vida artística

El español más exitoso de los últimos tiempos cumplió 75 años de vida, pero además, celebró sus 50 años de vida artística, algo que inició en 1968 cuando ganó el festival de Benidorm con su clásico “La vida sigue igual”.

Después de este momento, el éxito no dejó de perseguirlo y en su larga trayectoria vendió más de 300 millones de copias, además que sus 80 álbumes fueron editados en más de 14 idiomas.

También ha compartido escenario con otros grandes de la música como Raphael, Yuri y José Luis Rodríguez ‘El Puma’. Sus más de 5 mil conciertos cantados durante su larga trayectoria lo avalan como uno de los más grandes de la música latina y española con clásicos como "A veces tú, a veces yo", "Si me dejas no vale", "Me olvidé de vivir", "Corazón de papel", entre otros temas inolvidables.

Pero también su vida personal estuvo lleno de números elevados, pues tuvo una lista de amantes, dos matrimonios, un divorcio y ocho hijos.