El "toque de queda juvenil" es aplicado en diversas partes del mundo con éxito

El controvertido toque de queda juvenil no es una medida recientemente implementada ya que en el mundo distintos países han puesto en practica esta decisión con cambios significativos, el más reciente en Estados Unidos, que desde el 6 julio el hasta el 3 de septiembre, el alcalde de Newark, y el director de seguridad pública, decretaron que los menores no podrán alejarse más de 100 metros de sus residencias, sin la compañía de sus padres, a partir de las 11:30 de la noche. Los que no cumplan la orden, en principio, recibirán una advertencia y de volver a cometer la falta tendrán una infracciones de hasta mil dólares.

Cabe mencionar que este mandato se rige ya en Dallas y Washington que desde 1990, son algunas de mil ciudades de Estados Unidos han decidido instaurar la medida con la finalidad prevenir la delincuencia juvenil.

Situación vista también en el municipio de Chigorodó, Colombia en la que alrededor de 18 mil 500 jóvenes entre los 14 y 18 años en el 2017 dejaron las calles para evitar los casos de peleas callejeras y fiestas prohibidas. Por otro lado en Canarias las calles al caer la noche desde hace 15 años ya nadie queda en la calle por esta disposición.

Sin embargo estos lugares no son los únicos que han puesto en marcha esta ordenanza también lo ha hecho Alemania, Suiza entre otros aunque el caso de Islandia han logrado que los jóvenes y adolescentes desde 1998 hasta el 2016 consuman menos alcohol pasando de 42 % al 5% de igual manera aplicado para el tabaco que de 23% ahora es un 3% y en cuestión de drogas de 17 a 7%.