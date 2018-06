México: Quico anunció su despedida de los escenarios

Algo que se venía especulando desde hace algunos años era la despedida del entrañable personaje de El Chavo del 8, Quico. Finalmente, Carlos Villagrán a anunciado que le dirá adiós. “Ya siento que debo retirarme por respeto al público y a mí mismo”, afirmó Villagrán en una entrevista.

Explicó que es el tiempo y su edad los que han propiciado esta decisión y que su “peor enemigo” es él mismo pero con 48 años menos. Por ello, Carlos comentó que este año comenzará a despedirse del niño terrible de la vecindad del Chavo para poder pensar en cómo será su vida sin el papel que lo lanzó a la fama en México y en América Latina.

Luego de que Villagrán saliera del elenco de El Chavo del 8, no podía reencarnar al personaje con el nombre de Quico con C, por que no poseía los derechos, y a pesar de haberlo rebautizado como Kiko, con K, y realizar diversos proyectos, hoy le dice adiós.