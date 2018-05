Peligrosa droga “el Beso del Sueño” es la más usada por las peperas

Un beso es lo que puede sellar un pacto de amor y es la demostración mas grande de afecto en el mundo, pero se imagina usted que este pueda ser usado para cometer despiadados crímenes. El “beso del sueño” es una droga que inhibe el recuerdo, y deja sumisa a la víctima a merced de su atacante. Hay leyendas que dicen que hay personas que se ponen un barniz en los labios ahí las víctimas normalmente solían ser hombres, también se cuentan que fue en la edad media en que una meretriz en Europa comenzó a aplicarse una sustancia en los labios para robar a sus clientes.

En nuestros días, el llamado “beso del sueño” es una droga a la que están expuestos hasta menores de edad y ahora se consumen dentro de bebidas, el producto como tal es una sustancia activa que se llama Escopolamina. Actualmente es una de las drogas mas usadas para robos y delitos sexuales, ya que la víctima pierde control sobre su voluntad.

La alerta esta ya en varios países, sobre todo en Sudámericana y parte de Europa, donde cada vez son mas las personas afectadas.

Ante esta nueva amenaza la recomendación es que si va a un lugar en donde no confiá en la gente mejor no beba ni coma nada, pues mas de 100 miligramos de esta droga puede ser letal y esta droga es tan silenciosa que no deja rastro. Por su puesto, converse con sus hijos y este alerta a donde va cuando buscan divertirse.