España: mujer es brutalmente agredida por policía

Hoy, 03:45 AM

Una ola de críticas en las redes sociales, levantó la difusión de las imágenes donde se observa a un policía golpear brutalmente a una mujer en plena vía pública de Valencia, España.

Pese a que no se conoce el contexto exacto de la acalorada discusión, se logra oír a la mujer diciendo ‘a mí no me tocas’, además amenaza al policía con golpearle sus partes íntimas.

La semana pasada, también se difundió un video que causó repudio mundial. Una mujer fue agredida sexualmente por un grupo de hombres en un tren de España. Los sujetos la acosan por el tamaño de sus pechos, a tal punto que uno de ellos le toca y hasta besa uno de sus senos.