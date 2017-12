Medios internacionales informan sobre grave crisis política que atraviesa el Perú

La prensa extranjera informó sobre el terremoto político que se vive en nuestro país, el mismo que puede tener como descenlace la destitución del presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski.

Medios como la NTN24 de Colombia, TV Chile, Euronews, Globonews, entre otros, resaltaron el pedido de vacancia presidencial por parte del fujimorismo. También destacaron la negativa del mandatario peruano para dejar su cargo.

El escándalo que se desató a raíz de que la Comisión Lava Jato revelara documentos en los que se probaría que Kuczynski habría recibido pagos por parte de Odebrecht a través de la empresa wesfield Capital también fue portada en las webs de la CNN, Telesur, la BBC, e incluso en los medios estadounidenses The Washington Post y The New York Times.