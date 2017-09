Rescates en México: conmovedoras historias de víctimas y familiares

Conmovedoras historias y videos de los rescates de las víctimas, que quedaron atrapadas bajo los escombros del último terremoto que azotó México, inundan las redes sociales.

Uno de los casos que más impacto ha causado es el de Karina Gaona quien no perdía las esperanzas de hallar a su hermano Erick con vida y lo alentaba a través de un megafono a que no se rindiera pues había quedado sepultado bajo los escombros del edificio en el que se encontraba, ella permaneció en el lugar hasta el final pero el desenlace no fue el más alentador. Su hermano había fallecido.

Así como Karina, son muchos los mexicanos que buscan a sus familiares desesperadamente entre las restos de las estructuras. La incertidumbre los consume y ruegan por información, así sea positiva o negativa.

Muchas de las personas que aguardan por sus familiares reclaman más ayuda de las autoridades para dar con sus seres queridos. El presidente Mexicano, Enrique Peña Nieto, ha manifestado que las tareas de búsqueda y rescate se van a mantener. Aún con el paso de las horas se mantiene la esperanza.