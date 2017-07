Así informó la prensa internacional sobre prisión para Humala y Heredia

La noticia de la orden de prisión para el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, no solo acaparó portadas nacionales sino también fue noticia a nivel mundial. Diversos medios internacionales cubrieron la sentencia en contra de la ex pareja presidencial, así como sus traslados a la carceleta del Poder Judicial.

Tanto la prensa colombiana, chilena, venezolana, rusa, y también la brasileña dan cuenta de la decisión judicial contra Humala y la ex primera dama. Algunos medios, como Ntn24, realizaron un hora a hora de la actualización de la noticia más comentada en el Perú. Incluso se refirieron a la relación que tuvo Humala con el vecino país sureño durante su mandato presidencial.

Del mismo modo, portales de medios, como “The Washington Post” de Estados Unidos, la BBC del Reino Unido, Clarín, Infobae, también explicaron las causas y los efectos de la decisión de la justicia peruana. Todos los medios resaltaron que Humala se convirtió en el primer exgobernante de América Latina en ir a prisión preventiva por su relación con los casos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.